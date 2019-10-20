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За ограбление ветерана труда житель Дубны отправился в колонию на два года

За ограбление ветерана труда житель Дубны отправился в колонию на два года

Преступник ограбил 91-летнюю женщину.

Одоевский районный суд вынес обвинительный приговор 30-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в грабеже.

В суде установлено, что в сентябре 2019 года в поселке Дубна фигурант уголовного дела подошел к 91-летней женщине — ветерану труда — и попросил 50 рублей. Пенсионерка согласилась, открыла кошелек, а преступник выхватил все купюры и убежал, причинив материальный ущерб на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осужденный в судебном заседании свою вину признал, частично возместил причиненный ущерб.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:21 +3
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