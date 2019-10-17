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Куклачев хочет забрать себе сбежавшего от суда «кота-наркокурьера»

Куклачев хочет забрать себе сбежавшего от суда «кота-наркокурьера»

По его мнению, из четвероногого получился бы неплохой артист!

Заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев в интервью изданию News.ru заявил, что забрал бы себе «кота-наркокурьера», сбежавшего от суда:

– Из него получился бы прекрасный артист, — уверен Куклачев.

По словам Дмитрия, несколько лет назад его отцу Юрию Куклачеву подарили кота, который жил в колонии.

– С животным произошел похожий случай. Этот кот впоследствии выступал в театре на протяжении восьми лет и носил в зубах цветы, — рассказал артист.

Дмитрий посоветовал искать сбежавшего кота в людных местах и близлежащих домах.

 

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Сотников заявил, что кот, главное вещественное доказательство по уголовному делу о доставке наркотиков в колонию, сбежал из зооуголка Новомосковска, в котором животное находилось на ответственном хранении.

Новость о сбежавшем «коте-наркокурьере» подхватили федеральные СМИ, кроме того, об этом случае рассказал Иван Ургант в своей авторской программе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:03 +7
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