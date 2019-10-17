новости
новости
Регистрация
Новые правила: в России банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки

Новые правила: в России банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки

Указания Банка России вступили в силу с 1 октября.

За первое полугодие 2019 года жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 59,2 млрд рублей. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

С 1 октября 2019 года начало действовать указание Банка России, согласно которому все банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика, который берет кредит на сумму от 10 тысяч рублей.

ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам, предоставленным клиенту, к величине его среднемесячного дохода. Граждане с большой долговой нагрузкой (свыше 50%) не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты и, соответственно, более взвешенно подходить к оценке заемщиков и условий по кредитам.

– Сегодня рост кредитования опережает рост доходов. К сожалению, всё большая доля доходов граждан идет на обслуживание кредитов и займов. Чрезмерный уровень долговой нагрузки в случае реализации рисков может привести к потерям в банковском секторе, создавать риски для реального сектора экономики, а также иметь негативные социальные последствия, – отметил управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Принятые Банком России меры направлены на обеспечение безопасности розничного кредитования, а также на стимулирование устойчивого и сбалансированного роста кредитования в сегментах, характеризующихся низким риском

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:37 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Банк Россиикредитыновые правила

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куклачев хочет забрать себе сбежавшего от суда «кота-наркокурьера»
Куклачев хочет забрать себе сбежавшего от суда «кота-наркокурьера»
Игры на 5G-скоростях становятся реальностью
Игры на 5G-скоростях становятся реальностью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.