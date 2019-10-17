Новые правила: в России банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки

За первое полугодие 2019 года жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 59,2 млрд рублей. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

С 1 октября 2019 года начало действовать указание Банка России, согласно которому все банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика, который берет кредит на сумму от 10 тысяч рублей.

ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам, предоставленным клиенту, к величине его среднемесячного дохода. Граждане с большой долговой нагрузкой (свыше 50%) не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты и, соответственно, более взвешенно подходить к оценке заемщиков и условий по кредитам.

– Сегодня рост кредитования опережает рост доходов. К сожалению, всё большая доля доходов граждан идет на обслуживание кредитов и займов. Чрезмерный уровень долговой нагрузки в случае реализации рисков может привести к потерям в банковском секторе, создавать риски для реального сектора экономики, а также иметь негативные социальные последствия, – отметил управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Принятые Банком России меры направлены на обеспечение безопасности розничного кредитования, а также на стимулирование устойчивого и сбалансированного роста кредитования в сегментах, характеризующихся низким риском