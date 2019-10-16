По Туле катается «Трамвайчик дорожной безопасности»

В Туле продолжает свою работу региональный обучающий проект ГИБДД «Трамвайчик дорожной безопасности». Сегодня в нем приняли участие учащиеся одного из образовательных учреждений Кимовска.

Ребята отправились в необычное «путешествие» по маршруту в Пролетарском районе города, в ходе которого были предусмотрены практическая и теоретическая части.

Трамвай оборудован тематическими плакатами и брошюрами по основам безопасного, безаварийного поведения на дороге, что способствует наглядному усвоению информации детьми.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным участникам дорожного движения об основах безопасного поведения в общественном транспорте. Дети совместно с инспекторами обсуждали опасные дорожные ситуации, которые могут подстерегать их на прогулке или по пути домой.

Идея проекта «Трамвайчик дорожной безопасности» направлена на обучение юных участников дорожного движения основам безопасного поведения на дороге в условиях непосредственного участия в дорожном движении, что позволяет закрепить у детей навыки применения правил дорожной дисциплины.

Для сотрудников ГИБДД проведение подобных мероприятий – отличная возможность в простой игровой форме напомнить детям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Данный проект действует на регулярной основе по заявкам от образовательных учреждений и «путешествует» по дорогам областного центра.