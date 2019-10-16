Туляков приглашают сдать нормы ГТО

Фото из архива Myslo.

В субботу, 19 октября, в Туле в здании бассейна ул. на Степанова, 44 пройдут испытания комплекса ВФСК ГТО для всех возрастных ступеней. Будут приниматься зальные виды, плавание, стрельба из электронного оружия.

Испытания пройдут с 8.00 до 10.00, регистрация — до 9.30.

Наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно.

К испытаниям допускаются участники только в спортивной одежде, для бассейна необходимы плавательные принадлежности (участники в шортах, бермудах к старту допущены не будут).

Тульский городской центр тестирования ГТО напоминает, что по новым требованиям участник, выполнивший с первого раза какой-либо вид на серебро или бронзу, уже не имеет права на перевыполнение данного испытания.