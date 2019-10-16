Клиенты ВТБ могут проводить платежи по QR-коду в банкоматах

Теперь клиенты могут провести расчеты по жилищно-коммунальным услугам Москвы и штрафам ГИБДД в несколько касаний.

ВТБ реализовал сервис оплаты платежей по QR-коду в своих банкоматах. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо в главном меню выбрать кнопку «Оплата по QR-коду», поднести квитанцию к ридеру и провести платеж.

Кроме того, для повышения удобства использования банкомата и ускорения оплаты услуг реализована функция «подтягивания задолженности». Так, например, клиент может видеть информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД со скидкой либо без нее, если срок, когда она предоставляется, уже истек.

Также с использованием QR в банкоматах ВТБ можно оплатить квитанции «Мосэнергосбыта», задолженности перед Федеральной налоговой службой России и платежи в адрес Федеральной службы судебных приставов РФ. Перечень платежей, доступных для оплаты по QR-коду, постоянно растёт. В настоящее время сервис доступен в 5,5 тыс. устройствах самообслуживания. В планах банка увеличить этот показатель до 7,8 тыс. штук до конца следующего года.

Кроме того, среди нововведений в банкоматах ВТБ появилась возможность осуществлять платежи со сдачей. Так, если после формирования операции у клиента остаются денежные средства, то он может перечислить их на оплату мобильной связи, интернета либо перевести остаток суммы в адрес благотворительной организации.

Помимо нового функционала произошли изменения в дизайне и навигации всего парка устройств самообслуживания, что упростит процесс использования банкоматов для клиентов.



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