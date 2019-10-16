Тульские поисковики обнаружили 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото предоставлено Михаилом Булдаковым.

В деревне Поляны Арсеньевского района прошел осенний этап межрегиональной «Вахты памяти — 2019» ДОСААФ РФ. В ходе работ поисковики отряда «Штурм» обнаружили останки трех бойцов Красной армии и 20 взрывоопасных предметов, среди которых минометные мины калибром 50 и 82 мм, ручные гранаты Ф-1, РГД-33, РГ-42, тротиловые шашки.

Командир отряда Михаил Булдаков рассказал корреспонденту Myslo:

Михаил Булдаков – При бойцах обнаружен один ЛОЗ (личный опознавательный знак. — Прим. авт.), к сожалению, вкладыш полностью утрачен, планка от медали «За отвагу» или «За боевые заслуги», пряжки, фрагменты ремней, противогазы… Один боец обнаружен рядом с останками трех убитых лошадей. Предполагаем, что это возница. Скорее всего, солдат погиб при разрыве снаряда.

По словам Михаила, судя по состоянию останков двух других бойцов (множественные переломы и следы осколочных повреждений), красноармейцы погибли от близкого разрыва крупнокалиберного боеприпаса.

Отметим, что все обнаруженные снаряды обезвредили специалисты подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы».