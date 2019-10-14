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В Ясногорском районе злостного алиментщика арестовали на шесть суток

В Ясногорском районе злостного алиментщика арестовали на шесть суток

Мужчина долгое время не выплачивал средства на содержание ребёнка, а затем уклонился от обязательных работ.

За неуплату алиментов житель поселка Ревякино Ясногорского района был привлечен к административной ответственности – как уточняет пресс-служба регионального Управления ФССП России, суд назначил ему обязательные работы.

Позже судебный пристав-исполнитель установил, что к отбытию наказания должник не приступил – на мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». За игнорирование обязательных работ должника арестовали на шесть суток.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 +1
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Тульская областьЯсногорский район

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