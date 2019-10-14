Где в Туле не будет электричества 15 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:
- ул. Металлургов, 55-б, 61-а, 55, 57, 61, 57-а,
- ул. Приупская, 11-б,
- ул. К. Маркса, 5, 3-б, 3-а, 5-а, 3, 1, 55-а, 2-а,
- ул. Осташева, 6,
- Демидовская плотина, 14-б, 2, 4, 6,
- Пролетарская Набережная, 47, 49, 51, 51-а,
- ул. Тихмянова, 41,
- ул. Воздухофлотская, 83,
- Одоевское шоссе, 102-а/1,
- ул. Ложевая, 131,
- ул. Софьи Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 74, 76,
- Щёкинское шоссе, 6, 8,
- пр-т Ленина, 130,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
- ул. Седова, 3, 5, 5-а, 1,
- ул. 9 Мая, 15, 17, 19,
- ул. Оружейная, 38, 40, 42,
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б,
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
- п. Восточный, 3-65,
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. Центральная, 1-40,
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,
- д. Зимаровка.
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