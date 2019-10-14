новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 15 октября

Где в Туле не будет электричества 15 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:

  • ул. Металлургов, 55-б, 61-а, 55, 57, 61, 57-а,
  • ул. Приупская, 11-б,
  • ул. К. Маркса, 5, 3-б, 3-а, 5-а, 3, 1, 55-а, 2-а,
  • ул. Осташева, 6,
  • Демидовская плотина, 14-б, 2, 4, 6,
  • Пролетарская Набережная, 47, 49, 51, 51-а,
  • ул. Тихмянова, 41,
  • ул. Воздухофлотская, 83,
  • Одоевское шоссе, 102-а/1,
  • ул. Ложевая, 131,
  • ул. Софьи Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76,
  • Щёкинское шоссе, 6, 8,
  • пр-т Ленина, 130,
  • ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
  • ул. Седова, 3, 5, 5-а, 1,
  • ул. 9 Мая, 15, 17, 19,
  • ул. Оружейная, 38, 40, 42,
  • ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б,
  • пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
  • п. Восточный, 3-65,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Центральная, 1-40,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,
  • д. Зимаровка.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат светотключение электроэнергии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясногорском районе злостного алиментщика арестовали на шесть суток
В Ясногорском районе злостного алиментщика арестовали на шесть суток
В Туле на ул. Кутузова с балкона многоэтажки выпал ребенок
В Туле на ул. Кутузова с балкона многоэтажки выпал ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.