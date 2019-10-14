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Тульская Дача-Рог уступила калужским Мошонкам

Тульская Дача-Рог уступила калужским Мошонкам

Село Мошонки — шестой финалист конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Сервис путешествий Туту.ру обнародовал результаты этапа голосования на самое веселое название населенного пункта нашей страны. Это шестое из десяти отборочных голосований.

Село Мошонки (Калужская область) стало шестым финалистом конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Тульская Дача-Рог расположилась в десятке на последнем месте. Ну, по правде говоря, название и правда смешным не назовешь.

Итоговые результаты голосования в десятке выглядят так:

1 место — Мошонки (Калужская область): 5 370 голосов
2 место — Хренище (Воронежская область): 3 352 голоса
3 место — Ишаки (республика Чувашия): 2 444 голоса
4 место — Налейка (Ульяновская область): 2 105 голосов
5 место — Лом-Комары (Кировская область): 1 659 голосов
6 место — Мочалище (республика Марий Эл): 1 622 голоса
7 место — Большой Чердак (Пензенская область): 1 313 голосов
8 место — Васина Поляна (республика Мордовия): 919 голосов
9 место — Чай-Поселок (Нижегородская область): 564 голоса
10 место — Дача-Рог (Тульская область): 474 голоса

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:45 +1
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