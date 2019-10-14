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На тульской перепелиной ферме не нашлось кюветов для обуви

На тульской перепелиной ферме не нашлось кюветов для обуви

Природоохранная прокуратура внесла представление руководителю предприятия.

Сотрудники тульской природоохранной прокуратуры и областного Комитета ветеринарии проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательство на предприятии «Тульский перепел», расположенном в селе Архангельское.

Установлено, что на предприятии ненадлежащим образом осуществляется эксплуатация дезбарьеров, отсутствуют кюветы для дезинфекции обуви. Кроме того, на ферме не установлены размеры санитарно-защитной зоны и отсутствует соответствующий проект.

Генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений, ответственное должностное лицо за нарушение ветеринарно-санитарных правил оштрафовано на три тысячи рублей. Устранение нарушений находится на контроле Тульской природоохранной прокуратуры.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +4
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Место
ТулаАрхангельское

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