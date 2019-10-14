На тульской перепелиной ферме не нашлось кюветов для обуви
Природоохранная прокуратура внесла представление руководителю предприятия.
Сотрудники тульской природоохранной прокуратуры и областного Комитета ветеринарии проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательство на предприятии «Тульский перепел», расположенном в селе Архангельское.
Установлено, что на предприятии ненадлежащим образом осуществляется эксплуатация дезбарьеров, отсутствуют кюветы для дезинфекции обуви. Кроме того, на ферме не установлены размеры санитарно-защитной зоны и отсутствует соответствующий проект.
Генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений, ответственное должностное лицо за нарушение ветеринарно-санитарных правил оштрафовано на три тысячи рублей. Устранение нарушений находится на контроле Тульской природоохранной прокуратуры.