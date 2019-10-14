В Туле на ул. Кутузова с балкона многоэтажки выпал ребенок

Несмотря на усилия медиков, пострадавшая девочка скончалась на месте происшествия.

Вечером 14 октября на крыше пристройки в одном из домов на ул. Кутузова в Туле было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными для падения с большой высоты. На место происшествия сразу направили городскую службу спасения и скорую помощь.

Забравшись на крышу пристройки (магазина), медики попытались вернуть пострадавшую к жизни.Однако их усилия оказались безуспешными, к сожалению, девочка скончалась.

Предполагается, что она упала с высоты 10 этажа.

По предварительной информации девочке было 10-12 лет и в момент происшествия с ней в квартире находился отец.

Причины этой трагедии предстоит выяснить правоохранительным органам в ходе расследования.