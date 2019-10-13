Туляк принял участие в программе «Секрет на миллион»

Андрей Дремизов стал героем одного из вопросов для певицы Азизы.

13 октября героем шоу «Секрет на миллион» на НТВ стала певица Азиза. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой она раскрыла подробности своей личной жизни, рассказала о романе с известным актёром Александром Абдуловым и назвала имя влиятельно мужчины из своего прошлого, которое много лет хранила в тайне.

Один из вопросов звучал так: «Какую вещь хранит поклонник Азизы?». Этот предмет певице принесли в черном ящике.

Азиза не смогла вспомнить поклонника по имени Андрей, и предположила, что в коробке находится мягкая игрушка от ее бывшего мужа.

Когда она открыла черный ящик, была сильно удивлена. В нем находился мужской свитер. Преданным поклонником оказался туляк, бывший журналист «Слободы» Андрей Дремизов.

Он до сих пор с трепетом хранит свитер, в котором был на концерте Азизы. В тот день она вызвала на сцену троих мужчин, и Андрей оказался среди них. Событие произвело большое впечатление на мужчину, этим он делился в своем материале.

В доказательство встречи на шоу показали фото с концерта.

Андрей Дремизов побывал в студии на съемках шоу, где еще раз рассказал о своей встрече с певицей:

- Это было на концерте в 2008 году. В Тулу на концерт приехала Азиза со своим первым сольником после долгого перерыва. Азиза попросила выйти на сцену троих мужчин, которые служили в армии и гордятся этим. У меня все совпало: я мужчина, в армии служил и горжусь этим! Когда она это договаривала, я уже был на сцене. Как она меня обняла, вы знаете... Свитер с тех пор я не стирал.

Но даже после личной встречи Азиза не узнала поклонника, и даже назвала его самозванцем.