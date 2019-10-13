Тулячка выгуливала олененка в парке
Необычное животное сняли на видео гости Платоновского парка.
13 сентября посетители Платоновского парка в Туле стали свидетелями необычного события: женщина выгуливала на поводке-рулетке олененка.
Животное спокойно гуляло с хозяйкой и не создавало никому неудобств. Снявшая это на видео тулячка Алена Гвоздева поделилась впечатлениями:
- Женщина подвела олененка к своей большой машине, и он туда запрыгнул как собака. Сейчас многие зоозащитники выступают против содержания таких животных в домах. Но это не тот случай. По олененку было видно, что он ухоженный, накормленный и не испытывает дискомфорта. Вероятно, хозяйка просто вывела его на прогулку.
Вы тоже стали свидетелем чего-то необычного? Делитесь с читателями Myslo! Присылайте фото и видео на news@myslo.ru.