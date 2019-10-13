Тулячка выгуливала олененка в парке

Фото и видео instagram.com/alyona_gvozdeva.

13 сентября посетители Платоновского парка в Туле стали свидетелями необычного события: женщина выгуливала на поводке-рулетке олененка.

Животное спокойно гуляло с хозяйкой и не создавало никому неудобств. Снявшая это на видео тулячка Алена Гвоздева поделилась впечатлениями:

- Женщина подвела олененка к своей большой машине, и он туда запрыгнул как собака. Сейчас многие зоозащитники выступают против содержания таких животных в домах. Но это не тот случай. По олененку было видно, что он ухоженный, накормленный и не испытывает дискомфорта. Вероятно, хозяйка просто вывела его на прогулку.

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