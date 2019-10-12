В Новомосковске полицейские задержали похитителя шоколада

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратился директор сетевого супермаркета. Мужчина сообщил, что из магазина, расположенного по улице Трудовые Резервы, украдены 14 плиток шоколада, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Во время просмотра записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий 25-летний местный житель. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В ходе расследования полицейские следователи выяснят все обстоятельства совершённого молодым человеком противоправного деяния.