Депутаты Госдумы предлагают вернуть в России смертную казнь

Идея возвращения смертной казни в качестве высшей меры наказания преступников в России начала обсуждаться после трагедии в Саратове. Там 9 октября мужчина, ранее судимый за изнасилование и разбой убил 9-летнюю девочку. Жестокость преступника поразила жителей Серетова, они готовы были после задержания подозреваемого полицией устроить убийце самосуд. ОМОНу пришлось защищать его от разъяренной толпы.

Мотивом для убийства стал страх, что ребенок «сдаст» его. Мужчина несколько месяцев назад захватил пустующий гараж, поменял в нем замок и пользовался постройкой. 9 октября девочка, проходя мимо гаража, обратилась к мужчине с вопросом, его ли это гараж. Преступник испугался, вдруг гараж принадлежит ее семье, схватил девочку и утащил в гараж.

Парламентарии выразили соболезнования родным девятилетней Лизы Киселевой и призвали правоохранительные органы наказать убийцу по всей строгости закона. А некоторые из них высказались за возвращение смертной казни.

– Уверен, что следствие будет проведено, и это будет наказано по закону. Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству, — сказал Евгений Примаков.

– Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села. Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома, – отметила Ольга Алимова.

Такого же мнения оказались и участники опроса, проведенного в официальном аккаунте в Вконтакте Госдумы:

Ольга Баталина пожелала сил близким погибшей, а коллег призвала принимать решения только на спокойную голову:

«Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову».

В РФ смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение.

Должно ли быть у государства право лишать человека жизни? Или судебные ошибки могут привести к еще большему количеству невинных смертей? Пишите свое мнение в комментариях.