В тульской исправительной колонии № 2 прошел день открытых дверей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Родственники и близкие осужденных смогли ознакомиться с условиями быта и проживания в учреждении и пообщаться с руководством учреждения.

Осужденные, не имеющие замечаний и взысканий, смогли встретиться со своими родными и близкими. Прибывших в колонию родственников встретил заместитель начальника ИК-2 Станислав Замятин. Он провел инструктаж для гостей и рассказал им о правилах пребывания на режимной территории.

Затем родственники осмотрели основные объекты учреждения, познакомились с бытовыми условиями и посетили торжественный концерт, подготовленный осужденными, которые прочитали стихи и исполнили музыкальные композиции.

По словам Станислава Замятина, подобные мероприятия мотивируют осужденных соблюдать правила внутреннего распорядка и помогают их родственникам легче переживать длительное отсутствие родных и близких людей.