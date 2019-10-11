новости
новости
Регистрация
В тульской исправительной колонии № 2 прошел день открытых дверей
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульской исправительной колонии № 2 прошел день открытых дверей

Родственники и близкие осужденных смогли ознакомиться с условиями быта и проживания в учреждении и пообщаться с руководством учреждения.

Осужденные, не имеющие замечаний и взысканий, смогли встретиться со своими родными и близкими. Прибывших в колонию родственников встретил заместитель начальника ИК-2 Станислав Замятин. Он провел инструктаж для гостей и рассказал им о правилах пребывания на режимной территории.

Затем родственники осмотрели основные объекты учреждения, познакомились с бытовыми условиями и посетили торжественный концерт, подготовленный осужденными, которые прочитали стихи и исполнили музыкальные композиции.

По словам Станислава Замятина, подобные мероприятия мотивируют осужденных соблюдать правила внутреннего распорядка и помогают их родственникам легче переживать длительное отсутствие родных и близких людей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областидень открытых дверей в колонииисправительная колонияосужденные
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
В Центральном парке Тулы мужчина с ножевым ранением укрылся в будке охраны
В Центральном парке Тулы мужчина с ножевым ранением укрылся в будке охраны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.