В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
В них примут участие юные спортсмены в возрасте от семи лет и старше.
С 18 по 20 октября в Щекинском районе состоится открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу «Файтер-2019», организуемый городским молодежным центром «Мир», районной администрацией и Фондом развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение».
Соревнования пройдут в разделе лайт и фулл-контакт, в них примут участие спортсмены из разных областей Центрального федерального округа в возрасте от 7 лет и старше.
В день открытия соревнований сотрудники регионального Управления Росгвардии области проведут выставку оружия и специальных средств, а бойцы спецназа продемонстрируют боевые приёмы.
Открытие турнира состоится 19 октября в 12.00 в спорткомплексе «Юбилейный» по адресу: п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 32.