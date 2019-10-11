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В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
Фото: gazetaingush.ru

В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу

В них примут участие юные спортсмены в возрасте от семи лет и старше.

С 18 по 20 октября в Щекинском районе состоится открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу «Файтер-2019», организуемый городским молодежным центром «Мир», районной администрацией и Фондом развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение».

Соревнования пройдут в разделе лайт и фулл-контакт, в них примут участие спортсмены из разных областей Центрального федерального округа в возрасте от 7 лет и старше.

В день открытия соревнований сотрудники регионального Управления Росгвардии области проведут выставку оружия и специальных средств, а бойцы спецназа продемонстрируют боевые приёмы.

Открытие турнира состоится 19 октября в 12.00 в спорткомплексе «Юбилейный» по адресу: п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 32.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:05 0
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Тульская областьЩекинский район

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