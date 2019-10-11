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Тульские байкеры закроют мотосезон

Тульские байкеры закроют мотосезон

Мероприятие пройдет 19 октября.

В субботу, 19 октября, в Туле состоится общегородское закрытие мотосезона. В этом году основные мероприятия будут проходить в парке «Патриот».

  • 13.30 – сбор участников мотопробега на площади Ленина;
  • 14.23 – старт колонны по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот»;
  • 15.00 – начало мероприятий в парке «Патриот»: концерт исполнителей и творческих групп города и горячий чай.


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