Тульские байкеры закроют мотосезон
Мероприятие пройдет 19 октября.
В субботу, 19 октября, в Туле состоится общегородское закрытие мотосезона. В этом году основные мероприятия будут проходить в парке «Патриот».
- 13.30 – сбор участников мотопробега на площади Ленина;
- 14.23 – старт колонны по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот»;
- 15.00 – начало мероприятий в парке «Патриот»: концерт исполнителей и творческих групп города и горячий чай.
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