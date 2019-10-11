Тульские байкеры закроют мотосезон

В субботу, 19 октября, в Туле состоится общегородское закрытие мотосезона. В этом году основные мероприятия будут проходить в парке «Патриот».

13.30 – сбор участников мотопробега на площади Ленина;

14.23 – старт колонны по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот»;

15.00 – начало мероприятий в парке «Патриот»: концерт исполнителей и творческих групп города и горячий чай.



