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В центре Тулы прокуратура нашла замаскированный игровой клуб
Фото: i4.photo.2gis.com.

В центре Тулы прокуратура нашла замаскированный игровой клуб

По данным ведомства, удовлетворить страсть к лудомании можно было на 31 компьютере.

В Советском округе Тулы прокуратура выявила незаконную игорную деятельность в арендованном помещении на ул. Ленина. По информации пресс-службы, игровой клуб с 31 компьютером работал под видом приема платежей от граждан, желающих вступить в потребительское общество взаимного обеспечения «Интернациональные ресурсы».
 
По результатам проверки в суд было предъявлено исковое заявление о возложении на юридическое лицо и арендодателя — собственника помещения обязанности прекратить незаконную игорную деятельность.
 
«Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:31 +4
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