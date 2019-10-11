В центре Тулы прокуратура нашла замаскированный игровой клуб

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По данным ведомства, удовлетворить страсть к лудомании можно было на 31 компьютере.

В Советском округе Тулы прокуратура выявила незаконную игорную деятельность в арендованном помещении на ул. Ленина. По информации пресс-службы, игровой клуб с 31 компьютером работал под видом приема платежей от граждан, желающих вступить в потребительское общество взаимного обеспечения «Интернациональные ресурсы».

По результатам проверки в суд было предъявлено исковое заявление о возложении на юридическое лицо и арендодателя — собственника помещения обязанности прекратить незаконную игорную деятельность.

«Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.