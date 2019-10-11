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Туляк под ником девочки-подростка получил от школьницы из Барнаула интимные видео и шантажировал ее

Туляк под ником девочки-подростка получил от школьницы из Барнаула интимные видео и шантажировал ее

Девочка рассказала о шантаже родителям, а те обратились в полицию.

В Барнауле следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Тульской области. Он обвиняется в развратных действиях в отношении подростка. 

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый зарегистрировался в одной из социальных сетей от имени несовершеннолетней и стал переписываться с девочкой из Алтайского края, которой на тот момент было 13 лет. В ходе общения он вынудил несовершеннолетнюю выслать несколько фотографий и видеозапись интимного характера с ее участием. После того как потерпевшая поняла, что с ней общается взрослый человек, она заблокировала пользователя и прекратила переписку. Однако обвиняемый на протяжении длительного времени продолжал вымогать у девочки фотографии, шантажируя тем, что ее одноклассники узнают о предыдущей переписке.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:59 −1
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