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В Рязани задержали гастролеров, причастных к преступлениям в Тульской области

В Рязани задержали гастролеров, причастных к преступлениям в Тульской области

Задержанные ранее были судимы за убийства и кражи.

В конце весны в полицию начали поступать сообщения о кражах из зданий Домов культуры и школ Рязанской области. Воры действовали по одинаковому сценарию: ночью подъезжали на автомобиле к зданию, выламывали окно, выходящее на задний двор, или дверь служебного входа. Забирали деньги, ноутбуки, видеопроекторы, микрофоны и другую музыкальную электронную аппаратуру.

В сентябре оперативники получили информацию, которая позволила выйти на след злоумышленников. Ранее судимый за убийство и кражу 44-летний житель Московской области и его 34-летний приятель, ранее судимый за убийство, были задержаны. Установлена их причастность к кражам из восьми Домов культуры, двух школ и двух сельских административных зданий в Рязанской области. Часть похищенного изъята.

Оперативники располагают сведениями, что задержанные причастны к сериям аналогичных краж, совершенных в Тульской, Калужской и Московской областях.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы.

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