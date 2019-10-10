Около 30 колб с неизвестным веществом извлекли из подвала здания МФЦ в Туле
Как сообщил корреспондент Myslo с места происшествия, сотрудники МФЦ вернулись к работе.
На место ЧП к дому №47-а по ул. Октябрьской прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Пока трудно сказать, что за вещество находится в колбах, найденных в подвале здания.
По последним данным, из подвала спасатели извлекли около 30 колб. Опасности для людей нет, сотрудники МФЦ вернулись к работе.
Колбы будут направлены на анализ, а затем утилизированы.
Ранее в этом здании находилась школа, и, возможно, колбы остались от кабинета химии. Сейчас все обстоятельства выясняются.
Напомним, днем 10 октября в ходе ремонтных работ в подвале дома №47-а по ул. Октябрьской были найдены колбы с какой-то химией. Одну из них рабочие случайно разбили.
Сотрудников находящегося в здании МФЦ эвакуировали.
В колбах находится красная жидкость. Рабочие рассказали, что когда разбили одну из колб, жидкость вытекла наружу, стала пузыриться, пошел легкий дымок зеленого цвета.