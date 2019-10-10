В тульском Заречье эвакуировали МФЦ: в подвале найдены подозрительные колбы с химией

Странные предметы были найдены в ходе ремонтных работ в старом здании.

Днем 10 октября в спецслужбы города поступило сообщение о том, что в ходе ремонтных работ в подвале дома №47-а по ул. Октябрьской найдены посторонние предметы — колбы с какой-то химией. Одну из них рабочие случайно разбили.

В этом здании располагается МФЦ, поэтому спецслужбы приняли решение эвакуировать сотрудников и посетителей. На момент публикации новости они находятся на улице. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и Городской службы спасения.

Как стало известно Myslo, в подвале нашли пять целых колб и несколько разбитых. Каждая колба длиной примерно 20 см, толщиной с мизинчиковую батарейку, снабжена рукоятками для переноски. Внутри колб находится красная жидкость.

Рабочие рассказали, что когда разбили одну из колб, жидкость вытекла наружу, стала пузыриться, пошел легкий дымок зеленого цвета.

Как рассказал Myslo знакомый с ситуацией источник, над местом, где была разбита одна из колб, в пробах воздуха обнаружен хлор.

По одной из версий, это соляная кислота.