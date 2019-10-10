В Центральном парке Тулы появился бор «Слободы»

Начинать день с добрых дел всегда приятно!

Менее чем через месяц «Слобода» отмечает юбилей — 25 лет, и ко дню рождения мы решили сделать подарок тулякам, городу и самим себе — посадить сосны в Центральном парке.

Татьяна Алексеева – Участие в озеленении города для нашей компании уже добрая традиция: весной мы сажаем Аллеи Доброты вместе с читателями, а осенью – с командой Белоусовского парка, — рассказала Татьяна Алексеева, исполнительный директор «Слободы». — Сегодня утром мы сажали сосны на том самом месте, где раньше росли ясени. Они были несколько лет назад заражены ясеневой златкой, поэтому деревья пришлось вырубить. Мы посадили 90 трехметровых сосен, всего же на этом участке будет расти 250 сосен.

Андрей Журавлев, заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Тульской области, ранее возглавлявший ГУ «Тульские парки», отметил доброе сотрудничество редакции и команды парка:

- Между «Тульскими парками» и компанией «Слобода» давнее сотрудничество. Мы вместе делаем благое дело. И совместная посадка деревьев стала доброй традицией.

По словам Андрея Журавлева, в парках проводится системная работа по замене сухостойных и больных деревьев. Но бывают и особые случаи, например, несколько лет назад вредитель «съел» ясени в Туле (биологический вредитель оказался занесен в регионе извне), пришлось провести санитарные рубки на нескольких участках парка.

- Мы с коллегами приняли решения – высаживать смешанный лес. Это сочетание и декоративности и жизнеспособности посадки. Даже если вдруг появится новый биологический вредитель, мы не потеряем большой участок леса, - пояснил Андрея Журавлев.

По словам Андрея Журавлева, в этом году «Тульские парки» проводят беспрецедентные по объему посадки деревьев.

- Этой осенью в шести парках (зона ответственности ГУ «Тульские парки» - прим. авт) будет высажено более 5,5 тысяч крупномерных саженцев, в том числе 2,5 тысячи – в центральном парке. Напомню, что весной мы уже посадили здесь более 1000 саженцев, - рассказал Андрей Журавлев.

Парк, действительно, «легкие» Тулы. И это не просто наши ощущения – есть подтверждающие эти ощущения лабораторные замеры и исследования. Воздух на улицах – даже рядом с парком – и в самом парке, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Перед посадкой деревьев Андрей Журавлев коротко проинструктировал, как сажать сосны с закрытой корневой системой. И показал личным примером – как утрамбовывать грунт вокруг ствола, как не заглубить саженец при посадке и как правильно сформировать вокруг дерева приствольную лунку.

Кстати, по словам сотрудников парка именно осенние посадки хороши для крупномеров с закрытой корневой системой. И приживаемость саженцев в парке очень хорошая, больше 95%.

Контролировал работу команды «Слободы», Myslo и «Модного города» руководитель отдела лесного хозяйства «Тульских парков» Александр Дианов. Лунки для посадки были сделаны буром заранее — нужного размера под земляные комья сосен и на правильном расстоянии друг от друга.

– Из сотни деревьев обычно не приживаются штук 5-7, но если сажает «Слобода», с любовью и радостью, то приживается всё, – сказал Александр Николаевич.

У Александра Дианова, кстати, тоже юбилей в этом году – он 25 лет работает в отделе лесного хозяйства «Тульских парков».

Главный лесник парка предложил назвать эту аллею бором «Слободы». А мы только «за»!

- Все замечательные парки, скверы и усадьбы Тульской области — дело рук наших великих земляков. Главный парк Тулы, которому уже 126 лет, посадили горожане, вдохновленные врачом Петром Белоусовым. И наш, считаю, гражданский долг — поддерживать, восстанавливать, сохранять эти парки. Ведь это несложно — прийти и помочь сотрудникам парка посадить деревья. Надеюсь, что наш пример тоже кого-то вдохновит на доброе дело. Давайте делать этот мир лучше! - сказала Татьяна Алексеева.