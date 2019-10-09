В Туле во время профилактического рейда поймали двух нелегальных перевозчиков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На территории Тульской области по поручению Алексея Дюмина продолжаются рейдовые мероприятия. В среду, 9 октября, сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с инспекторами ГИБДД выявили двух «нелегалов».

В отношении водителей составлены административные протоколы по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения», «Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси» и «Управление транспортным средством без путевого листа».

Правительство Тульской области напоминает: пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, вы подвергаете риску свою жизнь и здоровье. «Нелегалы» не контролируют исправность транспортных средств, экономят на их ремонте и обслуживании, а водители не проходят предрейсовый медосмотр и могут уснуть за рулём.