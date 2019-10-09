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На улице Октябрьской в Туле реанимобиль столкнулся с «Ладой»
Фото очевидца

На улице Октябрьской в Туле реанимобиль столкнулся с «Ладой»

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Литейной и Октябрьской столкнулись микроавтобус реанимационной бригады скорой помощи Mercedes Sprinter и «Лада» с курскими номерами.

По предварительным данным, медики возвращались с вызова и ехали вниз по ул. Октябрьской. Водитель легковушки решил развернуться на перекрёстке и не пропустил реанимобиль. Машины получили механические повреждения, никто не пострадал.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 +6
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