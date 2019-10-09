На улице Октябрьской в Туле реанимобиль столкнулся с «Ладой»

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Литейной и Октябрьской столкнулись микроавтобус реанимационной бригады скорой помощи Mercedes Sprinter и «Лада» с курскими номерами.

По предварительным данным, медики возвращались с вызова и ехали вниз по ул. Октябрьской. Водитель легковушки решил развернуться на перекрёстке и не пропустил реанимобиль. Машины получили механические повреждения, никто не пострадал.