400 нарушений земельного законодательства нашли в Тульской области

Наибольшее количество нарушений выявлено в Алексинском, Дубенском, Кимовском и Чернском районах области.

В Управлении Росреестра по Тульской области рассказали о результатах мониторинга земель.

С начала 2019 года специалисты Управления обследовали 2075 земельных участков и нашли 400 административных нарушений в части использования земель. Наибольшее количество признаков административных нарушений выявлено в Алексинском, Дубенском, Кимовском и Чернском районах области.

Основные виды нарушений таковы:

использование земельного участка не по целевому назначению,

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством в России прав на участок,

самовольное занятие земельного участка.

Органам местного самоуправления даны рекомендации провести проверки в рамках муниципального земельного контроля. Материалы направлены также государственным инспекторам по использованию и охране земель.