400 нарушений земельного законодательства нашли в Тульской области
Наибольшее количество нарушений выявлено в Алексинском, Дубенском, Кимовском и Чернском районах области.
В Управлении Росреестра по Тульской области рассказали о результатах мониторинга земель.
С начала 2019 года специалисты Управления обследовали 2075 земельных участков и нашли 400 административных нарушений в части использования земель. Наибольшее количество признаков административных нарушений выявлено в Алексинском, Дубенском, Кимовском и Чернском районах области.
Основные виды нарушений таковы:
- использование земельного участка не по целевому назначению,
- использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством в России прав на участок,
- самовольное занятие земельного участка.
Органам местного самоуправления даны рекомендации провести проверки в рамках муниципального земельного контроля. Материалы направлены также государственным инспекторам по использованию и охране земель.
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