Жители тульской деревни Нижние Присады: «У нас в кране вода из скотомогильника?»

Нижние Присады находятся на территории бывшего Ленинского района, а сейчас относятся к Центральному территориальному округу Тулы. Но благоустройство из областного центра до этой деревни не добралось. Когда огромные ямы на проселочной дороге заполняются дождевой водой, пройти по улице можно только в высоких резиновых сапогах.

А учитывая, что уличного освещения в деревне нет вообще, передвигаться в темное время суток почти невозможно.

Виктор Любопытов – Я каждый день встаю на работу в 4.30. Чтобы попасть на автобус, нужно пройти около километра до магазина. Мы уже несколько лет просим у администрации дорогу, но бесполезно. А недавно нас лишили еще и освещения на улице. У нас меняли линию электропередачи и сняли все уличные фонари. Мы протестовали, но специалисты сказали, что не положено. Так с тех пор и живем в темноте. Установили бы фонари сами, но какой смысл, если при первой проверке их снова снимут?

Главная проблема в Нижних Присадах – ржавая вода.

Нина Маркина – Водопровод провели около пяти лет назад, мы так радовались, обустроили ванны и туалеты. А в итоге воду дали такую, что пользоваться ею нельзя. Воду не то что нельзя пить, ею не станешь мыться и чистить зубы. Если помыть ею голову, то волосы больше не расчешешь. Привозим воду из родников и магазинов, чтобы ополаскиваться после купания.

Галина Самородская – Запах у воды ужасный, пахнет канализацией на весь дом. Но главные метаморфозы происходят, если ее вскипятить. Как только вода нагревается, сразу становится оранжевой с толстым слоем рыжего осадка. А если неделю простоит в пятилитровой бутыли, то вообще чернеет. При этом власти нам говорят, что вода у нас питьевая. А как предлагаем им самим выпить пару стаканов этой водички, отказываются.

Причину неприятного запаха воды жители видят в месте установки водонапорной башни.

Виктор Самородский – Те, кто живет здесь много лет, знают, что там, где сейчас установлена водонапорная башня, около 20 лет назад был скотомогильник. Сюда в большие ямы свозили мертвую скотину, отходы жизнедеятельности животных. Насколько мы знаем, изначально и водонапорная башня была построена именно для скотных дворов. Так что качество нас удивлять не должно. Скорее, было бы удивительно, если бы вода для скотины спустя несколько лет стала питьевой. Учитывая всё это, мы просто боимся пить такую воду или готовить на ней. Что в ней содержится, не представляем и рисковать здоровьем семьи не хотим.

От некачественной воды в деревне страдают жители около двухсот домов. Сил бороться с проблемой самостоятельно у них не осталось, и они надеются привлечь внимание к проблеме с помощью СМИ.

Обращение жителей было опубликовано в №39 от 25 сентября 2019 года. После этого с редакцией связалась председатель местного ТОС Антонина Князева. Она сказала, что не согласна с жителями:

– Качество воды меня устраивает, ею можно нормально пользоваться. Я лично ею моюсь, стираю вещи. Единственное, что еду не готовлю. У нас воды не было 30 лет, и теперь даже эта, техническая, многих устраивает. Чистую воду нам никто и не обещал, но когда даже такая пошла дома из крана, я плакала от счастья. Да и свет в деревне есть, не везде, но есть.

Тем не менее качество воды в Нижних Присадах оставляет желать лучшего, это факт. Мы отправили запрос в администрацию Тулы с просьбой прокомментировать ситуацию еще 20 сентября, но до сих пор не получили ответа.