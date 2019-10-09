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В тульской Иншинке сбили пешехода
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В тульской Иншинке сбили пешехода

ДТП произошло неподалеку от надземного перехода.

В ночь на 8 октября на 96-м км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Иншинка) 31-летняя женщина – водитель Chevrolet Lacetti сбила пешехода. По данным региональной Гоставтоинспекции, 27-летний мужчина пересекал проезжую часть в зоне видимости надземного перехода, в темное время суток и без световозвращающих элементов на одежде. Пострадавший госпитализирован.
 
Напомним, несколько дней назад примерно на этом же месте произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись Renault Fluence и грузовик MAN. По словам водителя большегруза, он ехал в направлении поселка и неожиданно на него со встречной полосы, через две сплошные, вылетел Renault.
 
 
 

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
 
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
 
Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!
 
Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:21 +4
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Место
ТулаИншинка

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