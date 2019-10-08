Тулу ждут «Метаморфозы» от Академии Никиты Михалкова

Гостей ждет лекция о жизни и творчестве А. П. Чехова , мастер-класс актерского мастерства, спектакль Никиты Михалкова по произведениям Чехова и Бунина.

В этом году одной из площадкой проекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» стала Тула. Оружейная столица примет фестиваль 14 октября. Публикуем полное расписание событий.

14 октября

Малый зал Тульского академического театра

Открытый мастер-класс Бориса Галкина по актерскому мастерству

Время проведения: 12.00−14.00.

Вход по предварительной регистрации.

В рамках мастер-класса заслуженный артист РФ, российский актер и режиссёр театра и кино, сценарист и продюсер Борис Галкин предложит участникам серию универсальных упражнений, позволяющую осуществлять профессионально актёрскую игру в порой непростых условиях съёмочной площадки.

Открытая лекция «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности».

Время проведения 15.00−17.00.

Вход по предварительной регистрации.

Лекцию прочтет ведущий научный сотрудник отдела Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Дом-музей А.П. Чехова», кандидат культурологии Виктор Зайцев.

Участникам будет предложено окунуться в мир удивительных воспоминаний о великом русском писателе. Воспоминания — единственный источник нашего знания о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны.

Но воспоминание — это всегда реконструкция виденного ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия.

Тульский академический театр драмы им. Горького

«Метаморфозы-3: Враги»

Начало: 19.00.

Заказ билетов по тел. (4872) 31-11-69.

Спектакль представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков — «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», «Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита».

Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Постановка — своего рода сложившаяся традиция, которая воплощается в Академии на основе произведений великих классиков А. П. Чехова и И. А. Бунина .

«Метаморфозы. Фестиваль одного дня» — проект Академии Н. С .

Михалкова, появившийся в 2018 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 17 октября и охватит четыре города: Рязань, Тулу, Калугу и Орёл.