Тулу ждут «Метаморфозы» от Академии Никиты Михалкова
В Тульском академическом театре драмы состоится фестиваль, посвященный творчеству Чехова и Бунина.
Гостей ждет лекция о жизни и творчестве
В этом году одной из площадкой проекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» стала Тула. Оружейная столица примет фестиваль 14 октября. Публикуем полное расписание событий.
Малый зал Тульского академического театра
Открытый мастер-класс Бориса Галкина по актерскому мастерству
Время проведения: 12.00−14.00.
Вход по предварительной регистрации.
В рамках мастер-класса заслуженный артист РФ, российский актер и режиссёр театра и кино, сценарист и продюсер Борис Галкин предложит участникам серию универсальных упражнений, позволяющую осуществлять профессионально актёрскую игру в порой непростых условиях съёмочной площадки.
Открытая лекция «Врут все: воспоминания об
Время проведения 15.00−17.00.
Вход по предварительной регистрации.
Лекцию прочтет ведущий научный сотрудник отдела Государственного музея истории российской литературы имени
Участникам будет предложено окунуться в мир удивительных воспоминаний о великом русском писателе. Воспоминания — единственный источник нашего знания о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны.
Но воспоминание — это всегда реконструкция виденного ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия.
Тульский академический театр драмы им. Горького
«Метаморфозы-3: Враги»
Начало: 19.00.
Заказ билетов по тел. (4872) 31-11-69.
Спектакль представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков — «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», «Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита».
Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».
Постановка — своего рода сложившаяся традиция, которая воплощается в Академии на основе произведений великих классиков
«Метаморфозы. Фестиваль одного дня» — проект
Михалкова, появившийся в 2018 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В этом году фестиваль будет проходить с 11 по 17 октября и охватит четыре города: Рязань, Тулу, Калугу и Орёл.
Кроме основной программы в дни фестиваля будет работать выставка «Чехов. Линия жизни», организованная совместно с Государственным литературно мемориальным музеем-заповедником