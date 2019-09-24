Скверная история: на ул. Болдина в Туле мужчина около месяца живет на лавочке

Бездомный уже почти не ходит и лишь иногда встает.

В редакцию обратился за помощью один из пользователей Myslo. Мужчина рассказал, что на лавочке в Болдинском сквере продолжительное время живет человек. Тревогу читателя вызвало то, что наступила осень и каждая ночевка в дождь под открытым небом на улице может оказаться для бездомного последней из-за риска переохлаждения.

«Он почти уже не ходит, иногда только привстает с лавки. Домой я, конечно, не могу его забрать, но эта картина из окна каждый день разрывает сердце. Может, вы знаете, куда позвонить? И вообще, у нас в городе есть службы или люди, которые этим занимаются? Блин, ведь погибает человек, куча народу мимо него каждый день проходит, и всем пофиг. Хоть что-то, может, получится сделать? Реально больно на это смотреть…» — поделился читатель.

Бездомного я застал на лавочке в сквере. Мужчина сидел на отсыревшем от дождя одеяле. Одет в старую, явно с чужого плеча, замызганную и залепленную собачьей шерстью дубленку, растянутый свитер, пузырящиеся на коленях спортивные штаны и меховые грязные галоши на босую ногу. По правую руку стояли два потертых пакета с пожитками.

Над пожелтевшими от табака седыми усами и бородой серые глаза внимательно и с опаской следили за мной – подошел слишком близко.

Бездомный слегка расслабился лишь после того, как убедился, что перед ним не полицейский. Но при этом поверил на слово и никаких документов предъявить не попросил.

Оказалось, что мужчине 64 года, его зовут Владимир Косов и раньше он работал на «Штампе». В Болдинском сквере, по его словам, живет уже около месяца. Владимир Михайлович рассказал, что раньше у него был дом, но мать подписала квартиру на его родную, как он выразился, «бывшую» сестру. Какое-то время он жил у сестры, но летом она якобы выгнала его на улицу. О причинах Владимир рассказал неохотно и сбивчиво.

«Сказала мне: „Иди отсюда!“ Говорит, пожалуюсь, что ты пьешь и куришь. А я курить-то курю, но не пью. У уборщиц можешь спросить, которые тут утром подметают. Я у них на виду тут, они могут подтвердить. Мать умерла уже не помню когда. Жена тоже умерла. Сын года три назад погиб на пожаре, на 12-м проезде в Заречье», — утверждает бездомный.

Из документов у Владимира – только временное удостоверение личности, срок действия которого истек 19 сентября 2019 года. Говорит, паспорт у него кто-то украл вместе со свитером и брюками, пока спал на улице. Примерно два месяца назад по совету сердобольной женщины Владимир обратился в социальную гостиницу на ул. Агеева.

«Меня туда приняли, но через месяц выгнали на… Сказали, что я алкаш. А я им говорил, что не пью, — заявлений ведь нет. У меня ведь и зубов нет. Они мне там колбасы дали, а я им говорю, что мне ее есть нечем…» — рассказывает бездомный.

По словам Владимира, он вынужденно живет на улице и с готовностью отправился бы в социальную гостиницу или интернат, если возьмут…

О бездомном я сообщил заместителю министра — директору департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инне Щербаковой. Она ответила, что фамилия и описание мужчины кажутся ей очень знакомыми — возможно, с ним уже общались социальные работники. Кроме того, Инна Анатольевна пообещала, что Владимиром займутся сотрудники Комплексного центра соцобслуживания населения.

Вскоре мне позвонил директор Комплексного центра соцобслуживания Анатолий Борзов. Оказывается, по его словам, Владимир Косов уже дважды был в их учреждении. В первый раз — с 1 по 28 марта. Бездомного водили к врачу и оформляли документы, чтобы поместить Владимира в дом-интернат.

– На тот период он был согласен, но потом начал немножко злоупотреблять, — объяснил Анатолий Борзов. — В результате 28 марта он от нас ушел. 15 апреля мы его нашли и доставили его в гостиницу, собираясь продолжить оформление в дом-интернат. Но через неделю он снова запил, сказал, что намерен судиться с женой по поводу дачи, послал в известном направлении и нас, и дом-интернат. 22 апреля снова ушел.

Несмотря на вышесказанное, Анатолий Борзов пообещал, что мужчине снова предложат оформиться в интернат. Но конечный результат будет полностью зависеть от волевого решения бездомного...

Сколько выделяют денег на бездомных в Тульской области Недавно на сайте госзакупок разместили электронный аукцион на социальные услуги в стационарной форме лицам без определенного места жительства и занятий, нуждающимся в социальном обслуживании на 2019-2021 годы. Начальная (максимальная) стоимость — более 51 млн рублей. Заказчиком выступает министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Где помогут бездомному?

В нашем регионе лица без определенного места жительства, в том числе вернувшиеся из мест лишения свободы, могут получить временный приют, помощь в трудоустройстве, восстановлении паспорта, оформлении документов и справок, группы инвалидности, пенсии и путевки в дом-интернат.

Помочь могут здесь:

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №1» (Тула, ул. Агеева, 20-а, тел. 33-42-58);

(Тула, ул. Агеева, 20-а, тел. 33-42-58); ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №2» (Алексин, ул. Тульская, 21, тел. 8 (4875) 36-00-35).

Для того чтобы получить временный приют и помощь в оформлении документов, бездомному нужны паспорт либо справка об освобождении из мест лишения свободы и медицинская справка об отсутствии противопоказаний к нахождению в учреждении соцобслуживания.