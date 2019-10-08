Путешествие в эпоху хрущевской оттепели: в Туле пройдет спектакль «Я шагаю по Москве»
Премьера состоится в «Октаве» 16 октября. Начало в 19.00.
Молодой петербургский режиссер Семен Серзин посвятил свой спектакль хрущевской оттепели — эпохе, в которой жил знаменитый поэт, сценарист и режиссер Геннадий Шпаликов.
Это спектакль о его Москве, городе, в котором живы ночные беззаботные
прогулки, счастливое сумасбродство, настоящая дружба и поэзия, где всё
предельно честно и понятно. Спектакль о Москве, по которой все мы очень
скучаем, которой сегодня так не хватает. Мы хотим отмотать, как на кинопленке, жизнь Шпаликова, дотронуться до воспоминаний, порассуждать о настоящем и подарить Москве новое старое звучание.
«Путешествие в прошлое по дневникам Геннадия Шпаликова», как обозначен жанр спектакля, подразумевает движение, аналогичное тому, что вынесено в название «Я шагаю по Москве». В основе текста, произносимого единственным актером-участником спектакля Евгением Серзиным в диалоге с аккордеоном Павла Чернейкина, помимо дневников — все доступные тексты Шпаликова: стихи, песни, письма, сценарии.
Семен Серзин говорит, что «оттепель» для него — прежде всего отсутствие
двойственности:
— Я бы сказал, что Шпаликова сейчас не столько вспоминают, сколько начали вспоминать. Может быть, захотелось «оттепели»… Честности — ее хотелось бы и не хватает. Сейчас вышел потрясающий сериал «Чернобыль» — и как он потряс нашу страну честностью! От лжи все очень устали.
«Я шагаю по Москве» — это камерная история, в ней, как и в текстах Шпаликова, нет пафоса, зато есть аккордеон, несколько артистов на сцене, честно переживающих и судьбу поэта, и его ощущение родного города.
У ВГИКа стоит памятник, там три однокурсника, три столпа: Шукшин, Тарковский и …Шпаликов. Кто это? Сегодня вряд ли кто-то ответит. Зато многие вспомнят культовую песню «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного фильма. И на подкорке у всех в голове строчки: «никогда не возвращайся в прежние места…», а также тысячи других. Для многих они остались эхом той эпохи.
Режиссёр Семен Cерзин — ученик мастерской В. Фильштинского, главный
режиссер Петербургского Этюд-Театра 2013−2015 гг.
Семен является номинантом премии «Прорыв» (2014) за спектакль «Демоны» и премии «Золотая маска» (2014) за «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад».
Его работа «ШКИД» (2015) вошла в лонг-лист «Золотой маски» (2014), а спектакль «Это все она» (2014) вошёл в программу «Маска Плюс».
Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной