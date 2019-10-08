Путешествие в эпоху хрущевской оттепели: в Туле пройдет спектакль «Я шагаю по Москве»

Фото предоставлено пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Молодой петербургский режиссер Семен Серзин посвятил свой спектакль хрущевской оттепели — эпохе, в которой жил знаменитый поэт, сценарист и режиссер Геннадий Шпаликов.

Это спектакль о его Москве, городе, в котором живы ночные беззаботные

прогулки, счастливое сумасбродство, настоящая дружба и поэзия, где всё

предельно честно и понятно. Спектакль о Москве, по которой все мы очень

скучаем, которой сегодня так не хватает. Мы хотим отмотать, как на кинопленке, жизнь Шпаликова, дотронуться до воспоминаний, порассуждать о настоящем и подарить Москве новое старое звучание.

«Путешествие в прошлое по дневникам Геннадия Шпаликова», как обозначен жанр спектакля, подразумевает движение, аналогичное тому, что вынесено в название «Я шагаю по Москве». В основе текста, произносимого единственным актером-участником спектакля Евгением Серзиным в диалоге с аккордеоном Павла Чернейкина, помимо дневников — все доступные тексты Шпаликова: стихи, песни, письма, сценарии.

Семен Серзин говорит, что «оттепель» для него — прежде всего отсутствие

двойственности:

— Я бы сказал, что Шпаликова сейчас не столько вспоминают, сколько начали вспоминать. Может быть, захотелось «оттепели»… Честности — ее хотелось бы и не хватает. Сейчас вышел потрясающий сериал «Чернобыль» — и как он потряс нашу страну честностью! От лжи все очень устали.

«Я шагаю по Москве» — это камерная история, в ней, как и в текстах Шпаликова, нет пафоса, зато есть аккордеон, несколько артистов на сцене, честно переживающих и судьбу поэта, и его ощущение родного города.

У ВГИКа стоит памятник, там три однокурсника, три столпа: Шукшин, Тарковский и …Шпаликов. Кто это? Сегодня вряд ли кто-то ответит. Зато многие вспомнят культовую песню «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного фильма. И на подкорке у всех в голове строчки: «никогда не возвращайся в прежние места…», а также тысячи других. Для многих они остались эхом той эпохи.

Режиссёр Семен Cерзин — ученик мастерской В. Фильштинского, главный

режиссер Петербургского Этюд-Театра 2013−2015 гг.

Семен является номинантом премии «Прорыв» (2014) за спектакль «Демоны» и премии «Золотая маска» (2014) за «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад».

Его работа «ШКИД» (2015) вошла в лонг-лист «Золотой маски» (2014), а спектакль «Это все она» (2014) вошёл в программу «Маска Плюс».