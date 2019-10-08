В Донском прокуратура встала на защиту инвалида-колясочника

Надзорное ведомство потребовало установить пандус у входа в подъезд, где проживает мужчина.

В Донском сотрудники прокуратуры провели проверку по факту нарушения законных прав инвалида первой группы. Мужчина проживает в одном из многоквартирных домов на ул. 328-й стрелковой дивизии. Он передвигается на коляске, но подъезд не оборудован пандусом, поэтому инвалид фактически лишен возможности выйти из дома.

Обслуживающая организация ООО «ДЕЗ» оборудовать пандус не пожелала, обращение в городскую администрацию тоже результатов не принесло – оно было рассмотрено с нарушением установленного законом порядка. Таким образом, были грубо нарушены законные права инвалида на благополучное проживание.

Для устранения выявленных нарушений прокурор внёс главе администрации города и директору управляющей компании представления. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.