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Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется тепло

Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется тепло

Потепление в регионах Центральной России ожидается к 10 октября. Когда же оно придет к нам?

Гидрометцентр России сообщает, что потепление принесет атлантический воздух, который начнет поступать в регионы Центральной России 9−10 октября, вероятность дождей сохранится.

Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха уже с четверга. В ряде регионов она будет даже превышать климатическую норму.

В четверг, 10 октября, в Тульской области умеренный дождь, воздух прогреется уже до +8…9°. Днем прогнозируется умеренный дождь.

В пятницу — еще теплее: ночью до +6°, днем +10°. Далее по нарастающей, но все еще дожди. В начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет еще больше.

 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:20 +3
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