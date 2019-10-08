Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется тепло

Гидрометцентр России сообщает, что потепление принесет атлантический воздух, который начнет поступать в регионы Центральной России 9−10 октября, вероятность дождей сохранится.

Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха уже с четверга. В ряде регионов она будет даже превышать климатическую норму.

В четверг, 10 октября, в Тульской области умеренный дождь, воздух прогреется уже до +8…9°. Днем прогнозируется умеренный дождь.

В пятницу — еще теплее: ночью до +6°, днем +10°. Далее по нарастающей, но все еще дожди. В начале следующей недели выглянет солнце и потеплеет еще больше.