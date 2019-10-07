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Где в Туле отключат электричество 8 октября

Где в Туле отключат электричество 8 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 3, 5,
  • ул. Демидовская, 78,
  • ул. Перекопская, 3-а,
  • ул. Ершова, 13, 15, 25, 43-51 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 99-а-117 (нечётн.), 116-134 (чётн.), 90, 90-б, 94,
  • ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
  • ул. Советская, 54, 56, 60-а, 56-а,
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 27,
  • ул. Васильковая, 5,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • ул. Першинская,
  • ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100, 31, 29, 91, 5-а,
  • 10-й пр-д,1-2,
  • 12-й пр-д, 2, 4, 6,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 113-153 (нечётн.), , 208, 168, 158 166, 164, 162,
  • ул. Тихмянова, 1, 23,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 1-17,
  • 9-й пр-д, 1, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 18-40 (чётн.),
  • 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 1-45 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • 8-й Полюсный пр-д, 1-8,
  • 9-й Полюсный пр-д, 1-13,
  • ул. Б. Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-б, 74-а, 117, 117-б, 118, 119, 120, 1202-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126,
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
  • ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 3-35,
  • ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
  • ул. Советская, 11, 6/2,
  • ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:48 0
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