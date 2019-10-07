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Скрывался от врачей: в Тульской области на заправке работал больной туберкулезом

Скрывался от врачей: в Тульской области на заправке работал больной туберкулезом

31-летнего заправщика отправили на лечение в принудительном порядке судебные приставы.

Житель Суворова, заболев туберкулезом в открытой форме, был направлен на лечение, однако скрылся от медицинских работников.

На основании решения суда о принудительной госпитализации судебные приставы возбудили исполнительное производство. Судебному приставу-исполнителю, осуществлявшему розыск, удалось установить, что мужчина работает заправщиком на АЗС в Суворове.

Пришлось доставить больного в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» для дальнейшего лечения.

 

Напомним, ранее Myslo сообщал о похожем случае. 42-летний житель Киреевска состоял на диспансерном учете в местной больнице с диагнозом инфильтративный туберкулез легких.

– Заболевание гражданина имеет активную форму, что делает возможным заражение окружающих воздушно-капельным путем в ходе бытового общения. Однако больной от рекомендованного ему лечения уклоняется, умышленно нарушая санитарно-эпидемиологический режим, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление о госпитализации гражданина в противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:15 +2
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Событие
туберкулезпринудительная госпитализация
Место
Тульская область

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