В Тульской области менеджера банка осудили за мошенничество
Женщина 10 раз перевела кредитные средства клиентов на счета своих знакомых.
Щёкинским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику коммерческого банка. Женщина признана виновной в совершении 10 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.
По данным региональной прокуратуры, осужденная, занимая должность менеджера по продажам, обманывала клиентов, навязывала им страховки, а затем, используя мобильное приложение банка, переводила часть предоставленных кредитных средств на свою карту и карты своих знакомых.
Злоумышленница присвоила более 57 тысяч рублей. Свою вину она признала и полностью возместила ущерб. Суд назначил мошеннице штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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