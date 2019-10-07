новости
новости
Регистрация
В Тульской области менеджера банка осудили за мошенничество

В Тульской области менеджера банка осудили за мошенничество

Женщина 10 раз перевела кредитные средства клиентов на счета своих знакомых.

Щёкинским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику коммерческого банка. Женщина признана виновной в совершении 10 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.

По данным региональной прокуратуры, осужденная, занимая должность менеджера по продажам, обманывала клиентов, навязывала им страховки, а затем, используя мобильное приложение банка, переводила часть предоставленных кредитных средств на свою карту и карты своих знакомых.

Злоумышленница присвоила более 57 тысяч рублей. Свою вину она признала и полностью возместила ущерб. Суд назначил мошеннице штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
приговор судасудуголовное деломошенничествобанковское мошенничествопреступление
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 8 октября
Где в Туле отключат электричество 8 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.