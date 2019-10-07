Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днём рождения

В поздравлении, в частности, говорится:

«Ваша многолетняя государственная деятельность обеспечила Вам авторитет во всем мире, доверие и поддержку россиян.

Под Вашим руководством страна уверенно отстаивает свои национальные интересы, ставит перед собой амбициозные цели и успешно отвечает на самые сложные вызовы времени.

Горжусь тем, что мне представилась возможность быть в Вашей команде и работать под Вашим руководством.

Желаю Вам и Вашим родным и близким здоровья и успехов в работе на благо России».