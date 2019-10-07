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Неделя в «Октаве»: мастер-класс по написанию сценария, мифы о Ван Гоге и фильм про олимпийскую чемпионку
Фото предоставлено пресс-службой кластера «Октава».

Неделя в «Октаве»: мастер-класс по написанию сценария, мифы о Ван Гоге и фильм про олимпийскую чемпионку

Что ждет нас в «Октаве» с 7 по 14 октября.

Среда, 9 октября

В среду, 9 октября, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро прочитает лекцию «Набережная Тулы и другие проекты благоустройства. От идеи до реализации». На примере Казанской набережной и других объектов благоустройства Олег расскажет, с чего начинается работа проектировщика, с какими трудностями он сталкивается и какие ценности вкладывает в концепцию. Пожалуй, каждый житель Тулы хоть раз гулял там и замечал, как набережная стильно оформлена и как удобна. Но не все знают, с какими трудностями сталкивались создатели этого проекта и какими методами они решали возникающие проблемы.

Гости узнают, какие принципы являются ключевыми и от чего зависит финальный внешний вид благоустроенного публичного пространства.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

четверг, 10 октября

В четверг, 10 октября, пройдет лекция, посвященная Винсенту Ван Гогу. Лектор культурной платформы «Синхронизация» Ольга Чуворкина попробует за вуалью мифологии, догадок и выдумок показать не только Ван Гога-художника, но и философа, и человека на лекции «Винсент ван Гог. О чем молчат картины». Ольга проанализирует ключевые работы и пройдет с
гостями путь знаменитого творца от реализма к модернизму. Лектор также
затронет следующие темы:

  • Как и зачем формировались легенды и выстраивались многочисленные мифы о жизни и творчестве Ван Гога.
  • Чем объясняются особенности живописной техники, построения картинного пространства, особая трактовка жанров и тем.
  • Что видели в искусстве художника его современники и чем оно было важно для последователей.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

пятница, 11 октября

В пятницу в Большом зале покажут фильм «За пределом», посвященный олимпийской чемпионке – художественной гимнастке Маргарите Мамун. Это своего рода кинопортрет, снятый в самый важный год ее спортивной карьеры — во время подготовки к Олимпийским играм. Это кино о силе воли, о трудностях и их преодолении, о спорте и… любви к тем, кто всегда рядом.

После просмотра гости обсудят увиденное с киноведом Ксенией Гапченко.

Эта документальная картина показывает ту сторону спорта, которая мало кому известна, — загадочную, интуитивную, местами жестокую, почти первобытную. На тренировках и в закулисье соревнований между спортсменом и тренерами разворачивается магическое действо и обнажается природа преодоления себя.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Суббота, 12 октября

Дизайнер Анастасия Конончук научит всех желающих мастерить
подвесные деревянные полки. Анастасия расскажет про используемые материалы, способы крепления к стене и про то, каким образом украшать изделие.

Дизайнерские подвесные полки не зря приобрели большую популярность:
выглядят они намного эффектнее, чем обычные полки, и при этом они
функциональнее и универсальнее. Их можно приспособить как для хранения тяжелых вещей вроде посуды или горшков с цветами, так и легких аксессуаров, мелочей и книг.

Начало мастер-класса в 15.00.

Купить билет
 
Воскресенье, 13 октября

Преподаватель по fashion-иллюстрации Ольга Лапинская проведет мастер-класс по fashion-иллюстрации «Скетч-портрет». На занятии гости изучат основные пропорции fashion-лица, расположение частей лица, глаз, губ, носа, ушей и узнают про основные принципы рисования деталей. Любой желающий под руководством опытного иллюстратора научится рисовать портрет-схему – анфас, профиль и «три четверти».

Начало мастер-классов в 12.00 и 16.00.

Купить билет

 

О том, как создать качественный сценарий, расскажут на лекции «Как написать сценарий, который откроет вам дверь в киноиндустрию». Она пройдет в рамках киношколы «Ру-кино» на 3-м этаже кластера «Октава».

Участники освоят сценарное мастерство — сложное, но очень интересное искусство. В нем много нюансов и подводных камней, ведь хороший сценарий — это не только сюжет, но и выверенная драматургия, прописанные персонажи, легко читаемый зрителем нарратив и проработанные диалоги.

Начало в 12.00. Вход свободный.

 

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