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В Тульской области военные открыли еще один мост
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области военные открыли еще один мост

Алексей Дюмин поблагодарил Минобороны России за строительство мостов в Тульской области.

5 октября губернатор Алексей Дюмин и заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приняли участие в торжественном открытии движения по мостовому переходу через реку Осетр в Веневском районе.

По обращению Алексея Дюмина в Минобороны России в этом году было смонтировано шесть мостовых переправ в регионе (по две в Веневском и Куркинском и по одной в Плавском и Кимовском районах). Их возвели военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Протяженность мостовых переходов — от 12 до 108 метров.

В работах участвовали более 150 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Новые автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов, в которых проживают более 3 тысяч человек.

Обычно военные на учениях быстро возводили мост, потом его демонтировали. А теперь оставляют сооружения на постоянную работу.

Жители районов поблагодарили военных и Алексея Дюмина за новые мосты, которые будут обеспечивать круглогодичное и безопасное сообщение.

Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин наградили военнослужащих, участвующих в строительстве, ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.

Алексей Дюмин выразил благодарность Министерству обороны РФ и лично Министру Сергею Шойгу и его заместителю Дмитрию Булгакову за помощь, оказанную области.

Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

- Старые мосты находились в аварийном состоянии уже давно. Необходимо было строить новые. Если бы мы занимались этим вопросом самостоятельно, это заняло бы несколько лет и потребовало бы выделения из бюджета более 1 млрд рублей. Пусть новые мосты долго прослужат людям. Надеюсь, что и в следующем году Министерство обороны выберет Тульскую область для проведения аналогичных инженерно-тактических учений, — сказал Алексей Дюмин.

 

Напомним, что в декабре 2018 года военные также возвели два автомобильных мостовых перехода в Киреевском и Плавском районах и один пешеходный в Куркинском районе.

 

 

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Открытие моста в Веневском районе, Фото: 1
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 2
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 3
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 4
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 5
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 6
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 7
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 8
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 9
Открытие моста в Веневском районе, Фото: 10
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Люди
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Тульская область

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