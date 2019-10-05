В Тульской области военные открыли еще один мост
Алексей Дюмин поблагодарил Минобороны России за строительство мостов в Тульской области.
5 октября губернатор Алексей Дюмин и заместитель Министра
По обращению Алексея Дюмина в Минобороны России в этом году было смонтировано шесть мостовых переправ в регионе (по две в Веневском и Куркинском и по одной в Плавском и Кимовском районах). Их возвели военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Протяженность мостовых переходов — от 12 до 108 метров.
В работах участвовали более 150 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Новые автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов, в которых проживают более 3 тысяч человек.
Обычно военные на учениях быстро возводили мост, потом его демонтировали. А теперь оставляют сооружения на постоянную работу.
Жители районов поблагодарили военных и Алексея Дюмина за новые мосты, которые будут обеспечивать круглогодичное и безопасное сообщение.
Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин наградили военнослужащих, участвующих в строительстве, ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.
Алексей Дюмин выразил благодарность Министерству обороны РФ и лично Министру Сергею Шойгу и его заместителю Дмитрию Булгакову за помощь, оказанную области.
Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
- Старые мосты находились в аварийном состоянии уже давно. Необходимо было строить новые. Если бы мы занимались этим вопросом самостоятельно, это заняло бы несколько лет и потребовало бы выделения из бюджета более 1 млрд рублей. Пусть новые мосты долго прослужат людям. Надеюсь, что и в следующем году Министерство обороны выберет Тульскую область для проведения аналогичных инженерно-тактических учений, — сказал Алексей Дюмин.
Напомним, что в декабре 2018 года военные также возвели два автомобильных мостовых перехода в Киреевском и Плавском районах и один пешеходный в Куркинском районе.