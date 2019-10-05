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Театральная студия из Тулы должна представлять Россию на фестивале во Франции. Но денег на поездку нет

Театральная студия из Тулы должна представлять Россию на фестивале во Франции. Но денег на поездку нет

Руководители студии «Пчёлка» обращаются к читателям Myslo.

Их пригласили представлять Россию в феврале 2020 года на Фестиваль молодежных театров Европы и мира во Францию. Но денег на проезд нет. Приводим письмо полностью.

«Когда-то давно, 29 лет назад… Нет, не так…

Однажды в провинциальной небольшой Туле, в одной небольшой школе, где всего 500 учеников, собралась большая группа детей, жаждущих играть на сцене, узнавать, познавать, отдавать и радовать, делиться своим счастьем с другими. Так родилась театральная студия «Пчёлка».

К нам просто приходят. Без конкурса, без отбора. И попадают в круг работы, общения, игры. У нас несколько подгрупп: младшая и средняя «Пчёлка», старшая «Образ» и студия для родителей «Пчёлкины взрослые». Коллектив за это время приобрел много друзей и единомышленников. В коллектив приходят разные люди разных возрастов, с разными характерами и разными взглядами на жизнь.

Студия мы театральная, показ спектакля — это, конечно, счастье, но не самоцель. Это наша жизнь, как и репетиции, как всё то время, которое мы проводим вместе: посиделки, походы, капустники, театрализованные игры на природе, трудовые дела в походе. Труд в студии — это и счастье и радость работы над ролью, над собой, над текстом, а в походах — это быт, где всем и каждому должно быть уютно и тепло, и это физическая работа в помощь кому-то. Что такое на практике «труд»? Археологические раскопки, работа в монастыре, усталость, забота о других, о младших или старших.

Человек счастливый! Какой он? Счастливый — это человек свободный, разумный и активный. Человек должен принять на себя ответственность за самого себя, он не должен быть успокоенным своей судьбой. Эрих Фромм писал: «Только активность, неуспокоенность является тем самым двигателем, который заставляет человека жить плодотворно, раскрывая свои внутренние силы. Человек никогда не переставал и не перестанет стремиться к созиданию и творчеству, потому что созидательность, плодотворность — это источник силы, свободы и счастья».

Но даже самым активным и деятельным иногда нужна помощь!

Наша «Пчелка» с 2001 года участвует и побеждает в интернациональных и международных фестивалях школьных и молодежных театров на французском языке различных уровней, проводимых в России (отборочные фестивали 2001−2019 годов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Туле), Италии (2008, 2014 год), Франции (2004, 2010, 2013), Венгрии (2012), Румынии (2010, 2012, 2013, 2016, 2017), Канаде (2017), Сербии (2018).

В этом году студия, пройдя отборочный тур в Москве в 2018 году, приглашена представлять Российскую Федерацию в феврале 2020 года на XXV международном Фестивале франкофонных молодежных театров Европы и мира в городе Ла Рош сюр Йон во Франции. Ей предстоит выступать на одной сцене с аналогичными театрами из Франции, Германии, Канады, Испании, Чехии, Туниса, Италии и т. д. (всего 20 стран).

На предварительных этапах нам удавалось решать все финансовые вопросы самостоятельно. Родители детей всегда финансируют участие коллектива в фестивалях.

Но нынешние проблемы без помощи детская студия решить не в состоянии.

Учитывая значимость предстоящей поездки, мы позволили себе обратиться к Вам с просьбой о помощи и поддержке. Мы были бы благодарны за частичную оплату проезда на международный фестиваль или иную помощь».

Мобильный телефон руководителя студии Ольги Викторовны Филипповой 8−953−431−76−78. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:00 0
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