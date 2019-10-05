Театральная студия из Тулы должна представлять Россию на фестивале во Франции. Но денег на поездку нет

Их пригласили представлять Россию в феврале 2020 года на Фестиваль молодежных театров Европы и мира во Францию. Но денег на проезд нет. Приводим письмо полностью.

«Когда-то давно, 29 лет назад… Нет, не так…

Однажды в провинциальной небольшой Туле, в одной небольшой школе, где всего 500 учеников, собралась большая группа детей, жаждущих играть на сцене, узнавать, познавать, отдавать и радовать, делиться своим счастьем с другими. Так родилась театральная студия «Пчёлка».

К нам просто приходят. Без конкурса, без отбора. И попадают в круг работы, общения, игры. У нас несколько подгрупп: младшая и средняя «Пчёлка», старшая «Образ» и студия для родителей «Пчёлкины взрослые». Коллектив за это время приобрел много друзей и единомышленников. В коллектив приходят разные люди разных возрастов, с разными характерами и разными взглядами на жизнь.

Студия мы театральная, показ спектакля — это, конечно, счастье, но не самоцель. Это наша жизнь, как и репетиции, как всё то время, которое мы проводим вместе: посиделки, походы, капустники, театрализованные игры на природе, трудовые дела в походе. Труд в студии — это и счастье и радость работы над ролью, над собой, над текстом, а в походах — это быт, где всем и каждому должно быть уютно и тепло, и это физическая работа в помощь кому-то. Что такое на практике «труд»? Археологические раскопки, работа в монастыре, усталость, забота о других, о младших или старших.

Человек счастливый! Какой он? Счастливый — это человек свободный, разумный и активный. Человек должен принять на себя ответственность за самого себя, он не должен быть успокоенным своей судьбой. Эрих Фромм писал: «Только активность, неуспокоенность является тем самым двигателем, который заставляет человека жить плодотворно, раскрывая свои внутренние силы. Человек никогда не переставал и не перестанет стремиться к созиданию и творчеству, потому что созидательность, плодотворность — это источник силы, свободы и счастья».

Но даже самым активным и деятельным иногда нужна помощь!

Наша «Пчелка» с 2001 года участвует и побеждает в интернациональных и международных фестивалях школьных и молодежных театров на французском языке различных уровней, проводимых в России (отборочные фестивали 2001−2019 годов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Туле), Италии (2008, 2014 год), Франции (2004, 2010, 2013), Венгрии (2012), Румынии (2010, 2012, 2013, 2016, 2017), Канаде (2017), Сербии (2018).

В этом году студия, пройдя отборочный тур в Москве в 2018 году, приглашена представлять Российскую Федерацию в феврале 2020 года на XXV международном Фестивале франкофонных молодежных театров Европы и мира в городе Ла Рош сюр Йон во Франции. Ей предстоит выступать на одной сцене с аналогичными театрами из Франции, Германии, Канады, Испании, Чехии, Туниса, Италии и т. д. (всего 20 стран).

На предварительных этапах нам удавалось решать все финансовые вопросы самостоятельно. Родители детей всегда финансируют участие коллектива в фестивалях.

Но нынешние проблемы без помощи детская студия решить не в состоянии.

Учитывая значимость предстоящей поездки, мы позволили себе обратиться к Вам с просьбой о помощи и поддержке. Мы были бы благодарны за частичную оплату проезда на международный фестиваль или иную помощь».

Мобильный телефон руководителя студии Ольги Викторовны Филипповой 8−953−431−76−78.