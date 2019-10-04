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В Тульской области мошенники предлагают тулякам увеличить пенсию

В Тульской области мошенники предлагают тулякам увеличить пенсию

За это аферисты просят заплатить.

Пенсионный фонд предостерегает пенсионеров от необдуманной траты денег за пустые обещания по увеличению их пенсий.

В Тульской области появились юридические компании, обещающие значительное повышение пенсий на основании составленного ими заявления. За составление таких заявлений фирмы берут немалые деньги, но повышения пенсии никто не гарантирует.

В Пенсионном фонде отмечают, что консультируют граждан и оказывают государственные услуги совершенно бесплатном. Поэтому с любыми вопросами компетенции ПФР можно обращаться в клиентские службы лично либо по телефону, по почте или в электронном виде. Адреса и контактные телефоны органов ПФР размещены на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:30 +3
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