В Тульской области мошенники предлагают тулякам увеличить пенсию

Пенсионный фонд предостерегает пенсионеров от необдуманной траты денег за пустые обещания по увеличению их пенсий.

В Тульской области появились юридические компании, обещающие значительное повышение пенсий на основании составленного ими заявления. За составление таких заявлений фирмы берут немалые деньги, но повышения пенсии никто не гарантирует.

В Пенсионном фонде отмечают, что консультируют граждан и оказывают государственные услуги совершенно бесплатном. Поэтому с любыми вопросами компетенции ПФР можно обращаться в клиентские службы лично либо по телефону, по почте или в электронном виде. Адреса и контактные телефоны органов ПФР размещены на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.