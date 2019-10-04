Патрушев: В Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже предотвращены терракты
Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ на выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России.
4 октября в атриуме Тульского кремля Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание с главами регионов ЦФО.
В совещании также принимали участие полпред в ЦФО Игорь Щеголев, представители министерства промышленности РФ, «Ростеха» и «Роскосмоса». Тема совещания - вопросы национальной безопасности в регионах центра России, диверсификация производства предприятий ОПК, антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с приветственным словом, отметив, что для региона большая ответственность принимать у себя такое совещание. Он подчеркнул важность и значимость новых технологий в вопросе обеспечения безопасности, отметив, что в Тульской области такие вопросы находятся на особом контроле.
- За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности, - заявил Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России, обеспечение антитеррористической защищенности объектов, территорий и особенно мест массового пребывания людей критически важно и требует постоянной, кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий. И органы власти разных уровней и владельцы мест массового пребывания людей должны изыскать средства на устранение недостатков антитеррористической защищенности этих объектов.
- Безусловно, выполнение требований к антитеррористической защите требует соответствующего финансового обеспечения. Поэтому федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями объектов надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей, - сказал Патрушев.
Он обратил внимание на недостатки в этой сфере на территории Центрального федерального округа.
- В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тыс. нарушений требований антитеррористической защищенности, - сообщил секретарь Совбеза.
Так, по его словам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. При этом худшая ситуация в ЦФО с обследованием и категорированием мест массового пребывания людей отмечается в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях.
В ряде организаций социальной сферы Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей уровень подготовки их персонала к действиям при угрозе совершения теракта остается низким. Кроме того, в ЦФО в минувший летний сезон выявлено большое количество нарушений в обеспечении безопасности в местах организованного отдыха детей.
- Анализ всех выявленных нарушении свидетельствует об отсутствии со стороны правообладателей мест массового пребывания людей должного контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Не везде применяются современные информационно-коммуникационные технологии, не в полной мере соблюдаются требования по оборудованию инженерно-техническими средствами, отмечаются факты отсутствия на объектах систем оповещения и управления эвакуацией, - констатировал Патрушев.
По словам секретаря Совбеза РФ, проект решения по итогам совещания в пятницу содержит ряд дополнительных мер, направленных на устранение причин и условий для нарушений в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
На совещании также рассмотрены вопросы диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и меры, способствующие увеличению объема выпуска конкурентной гражданской продукции на оборонных предприятиях.
Николай Патрушев посетил «Туламашзавод». По предприятию высоким для участников совещания организовали экскурсию.
Кроме того, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в ходе которой обсуждены вопросы безопасной жизнедеятельности населения региона.