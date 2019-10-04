Патрушев: В Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже предотвращены терракты

4 октября в атриуме Тульского кремля Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание с главами регионов ЦФО.

В совещании также принимали участие полпред в ЦФО Игорь Щеголев, представители министерства промышленности РФ, «Ростеха» и «Роскосмоса». Тема совещания - вопросы национальной безопасности в регионах центра России, диверсификация производства предприятий ОПК, антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с приветственным словом, отметив, что для региона большая ответственность принимать у себя такое совещание. Он подчеркнул важность и значимость новых технологий в вопросе обеспечения безопасности, отметив, что в Тульской области такие вопросы находятся на особом контроле.

- За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности, - заявил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что в условиях продолжающейся активности международных террористических организаций, предпринимаемых попыток проникновения их представителей на территорию России, обеспечение антитеррористической защищенности объектов, территорий и особенно мест массового пребывания людей критически важно и требует постоянной, кропотливой работы спецслужб, правоохранительных органов и региональных антитеррористических комиссий. И органы власти разных уровней и владельцы мест массового пребывания людей должны изыскать средства на устранение недостатков антитеррористической защищенности этих объектов.

- Безусловно, выполнение требований к антитеррористической защите требует соответствующего финансового обеспечения. Поэтому федеральным и региональным органам власти, органам местного самоуправления совместно с правообладателями объектов надо изыскивать средства и направлять их на ликвидацию выявляемых уязвимостей, - сказал Патрушев.

Он обратил внимание на недостатки в этой сфере на территории Центрального федерального округа.

- В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тыс. нарушений требований антитеррористической защищенности, - сообщил секретарь Совбеза.

Так, по его словам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. При этом худшая ситуация в ЦФО с обследованием и категорированием мест массового пребывания людей отмечается в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях.