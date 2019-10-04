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Для кинотеатра «ДКЖ Кино» временно ищут другую площадку

Для кинотеатра «ДКЖ Кино» временно ищут другую площадку

Комментарии по поводу закрытия кинотеатра дали министр молодежной политики и представитель «ДКЖ Кино».

В связи с проведением ремонтных работ государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» (ул. Демонстрации, 134) деятельность «ДКЖ кино» на территории Центра временно приостановлена.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов переноса деятельности «ДКЖ Кино» на другие городские площадки, чтобы зрители по-прежнему могли увидеть фильмы, которые относятся к так называемому «фестивальному» прокату. Именно этот репертуар преобладает в афише «ДКЖ Кино».

Алексей Давлетшин, министр молодежной политики региона:

Алексей Давлетшин

– Областной центр молодежи давно нуждался в ремонте. В этом сезоне мы начали работы на крыше здания. Сейчас они близятся к завершению. Но этим нельзя ограничиваться. В настоящее время проводится анализ состояния всех помещений. До конца года будет готова документация для проведения ремонтных работ в здании, и мы определим их масштаб и последовательность.


Михаил Канаев, «ДКЖ Кино»:

Михаил Канаев

«ДКЖ Кино» проинформировало зрителей о том, что наша работа временно приостановлена. Действительно, здание нуждается в ремонте. Надеемся, что он не продлится дольше месяца. Уже сейчас мы рассматриваем несколько вариантов организации работы на других площадках на случай, если ремонт затянется.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:20 +1
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