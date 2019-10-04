Для кинотеатра «ДКЖ Кино» временно ищут другую площадку

– Областной центр молодежи давно нуждался в ремонте. В этом сезоне мы начали работы на крыше здания. Сейчас они близятся к завершению. Но этим нельзя ограничиваться. В настоящее время проводится анализ состояния всех помещений. До конца года будет готова документация для проведения ремонтных работ в здании, и мы определим их масштаб и последовательность.