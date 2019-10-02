В Тульской области начались занятия в рамках «Культурного норматива школьника»

1 октября в Тульском музее изобразительных искусств состоялся первый урок «Культурного марафона» в рамках проекта «Культурный норматив».

Тульская область вошла в число пилотных регионов для апробации норматива в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование».

«Перед нами стоит цель — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов страны, исторических и национально-культурных традиций», — подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

В рамках культурного норматива ребята будут посещать музеи, концертные залы, кинотеатры, библиотеки и знакомиться с произведениями по семи направлениям: «Литература», «Изобразительное искусство», «Архитектура», «Народная культура», «Музыка», «Театр» и «Кинематограф».

«В культурный норматив войдет региональный краеведческий компонент, связанный с историко-культурным наследием и традициями региона. Подобные проекты уже несколько лет реализуются в Тульской области», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Дополнительно для школьников будут проводиться тематические мастер-классы, лекции, семинары. Их участниками станут деятели культуры и искусства, в том числе актер и режиссер Владимир Машков.





Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон» проходит с 1 по 31 октября. Ее проводит Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и компанией «Яндекс».

Принять участие в марафоне могут ученики 1−11 классов, педагоги, библиотекари.

Информация о проекте и занятия здесь.