новости
новости
Регистрация
Молодежь Тулы может побороться за гранты

Молодежь Тулы может побороться за гранты

Впервые стартовал конкурс по предоставлению грантов из городского бюджета физическим лицам для реализации социально значимых проектов.

Конкурс проводится администрацией города Тулы. Соискателями на получение гранта могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:

  • возраст от 14 до 30 лет (определяется на момент подачи заявки на участие в конкурсе);
  • регистрация на территории муниципального образования город Тула;
  • отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Тула субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
  • отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборов.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

  • гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
  • развитие молодежного туризма;
  • вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
  • межкультурные коммуникации молодежи;
  • вожатское мастерство;
  • молодежное самоуправление;
  • поддержка и развитие талантливой и творчески-одаренной молодежи;
  • добровольчество;
  • молодежные медиа;
  • профориентация молодежи;
  • неформальное образование.

Размер гранта не может превышать 100 000 рублей, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Узнать подробнее о конкурсной документации, форме заявки на участие в конкурсе, перечне прилагаемых к ней документов, а также критериях отбора заявок можно на сайте администрации города Тулы.

Заявки на участие принимаются МБУ «ММЦ «Родина» по 30 октября 2019 года по адресу: Тула, ул. Оборонная, 7-а (понедельник — четверг: с 9.00 до 18.00; пятница — с 9.00 до 17.00; обед: с 12.30 до 13.18).

Ответственный за прием заявок — Инна Викторовна Савенкова, специалист по работе с молодежью отдела развития молодежного самоуправления структурного подразделения «Центр развития молодежного самоуправления» МБУ «ММЦ «Родина». Контактный телефон: 36-79-12.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:25 0
Другие статьи по темам
Событие
грантымолодежь
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Пролетарском мосту в Туле из-за ДТП встали трамваи: собирается пробка
На Пролетарском мосту в Туле из-за ДТП встали трамваи: собирается пробка
Прощание с Евгением Шалашниковым состоится 3 октября
Прощание с Евгением Шалашниковым состоится 3 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.