Молодежь Тулы может побороться за гранты

Впервые стартовал конкурс по предоставлению грантов из городского бюджета физическим лицам для реализации социально значимых проектов.

Конкурс проводится администрацией города Тулы. Соискателями на получение гранта могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:

возраст от 14 до 30 лет (определяется на момент подачи заявки на участие в конкурсе);

регистрация на территории муниципального образования город Тула;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Тула субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборов.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

развитие молодежного туризма;

вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;

межкультурные коммуникации молодежи;

вожатское мастерство;

молодежное самоуправление;

поддержка и развитие талантливой и творчески-одаренной молодежи;

добровольчество;

молодежные медиа;

профориентация молодежи;

неформальное образование.

Размер гранта не может превышать 100 000 рублей, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Узнать подробнее о конкурсной документации, форме заявки на участие в конкурсе, перечне прилагаемых к ней документов, а также критериях отбора заявок можно на сайте администрации города Тулы.

Заявки на участие принимаются МБУ «ММЦ «Родина» по 30 октября 2019 года по адресу: Тула, ул. Оборонная, 7-а (понедельник — четверг: с 9.00 до 18.00; пятница — с 9.00 до 17.00; обед: с 12.30 до 13.18).

Ответственный за прием заявок — Инна Викторовна Савенкова, специалист по работе с молодежью отдела развития молодежного самоуправления структурного подразделения «Центр развития молодежного самоуправления» МБУ «ММЦ «Родина». Контактный телефон: 36-79-12.