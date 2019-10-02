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На Пролетарском мосту в Туле из-за ДТП встали трамваи: собирается пробка

На Пролетарском мосту в Туле из-за ДТП встали трамваи: собирается пробка

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщают туляки, в районе пересечения улиц Пролетарской и Карла Маркса в Туле на трамвайных путях столкнулись два легковых авто. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Однако из-за участников автоаварии заблокировано движение трамваев в направлении ул. Епифанской и ул. Советской, что стало причиной пробки. На момент публикации новости автовладельцы ожидали сотрудников ГИБДД.

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