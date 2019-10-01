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Скончался ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников

Ему было 94 года.

Сегодня, 1 октября, на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Евгений Тимофеевич Шалашников.

Евгений Тимофеевич Шалашников в январе 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Начинал службу рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь 1942 года был радистом 75-ой стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15 Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта. Первое воинское звание младшего лейтенанта получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина. Уволен в запас в марте 1947 года.

С 1956 по 1964 года Евгений Шалашников проходил службу в органах внутренних дел в должностях дежурного, оперуполномоченного, следователя следственной группы.

Награждён Орденом «Красной Звезды», двумя Орденами «Отечественной войны», медалями «За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина».

Он вёл активную патриотическую работу, делясь богатым боевым и милицейским опытом с молодыми стражами порядка.

За выдающиеся боевые заслуги, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в работу ветеранской организации, в 2016 году Евгению Тимофеевичу было присвоено высокое звание «Почётный гражданин города-героя Тулы».

Руководство УМВД России по Тульской области выражает родным и близким Евгения Тимофеевича Шалашникова глубокие соболезнования.

– Его жизнь была достойным примером служения Отечеству во имя независимости и процветания. Уход из жизни Евгения Тимофеевича – большая утрата. Светлая  память о нём навсегда сохранится в наших сердцах! – сообщает ведомство.

Myslo также выражает соболезнования родным и близким Евгения Тимофеевича.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 0
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