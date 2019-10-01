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Жительница Алексина случайно выпала из окна пятого этажа
Фото: ivbg.ru.

Жительница Алексина случайно выпала из окна пятого этажа

Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами.

Как стало известно Myslo, рано утром 29 сентября на ул. Ленина в Алексине рядом с многоквартирным домом обнаружили женщину с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Медики диагностировали у пострадавшей переломы ребер, перелом позвоночника и другие серьезные травмы.
 
На данный момент предполагается, что 33-летняя женщина по собственной неосторожности выпала из окна своей квартиры на пятом этаже. Причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +4
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