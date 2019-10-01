Жительница Алексина случайно выпала из окна пятого этажа

Фото: ivbg.ru.

Как стало известно Myslo, рано утром 29 сентября на ул. Ленина в Алексине рядом с многоквартирным домом обнаружили женщину с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Медики диагностировали у пострадавшей переломы ребер, перелом позвоночника и другие серьезные травмы.

На данный момент предполагается, что 33-летняя женщина по собственной неосторожности выпала из окна своей квартиры на пятом этаже. Причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.